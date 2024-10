Näin biopankkisuostumus voi paljastaa kohonneen syöpäriskin

Suomessa on yksitoista biopankkia, joissa biopankkisuostumuksensa antaneiden suomalaisten veri- ja kudosnäytteitä hyödynnetään tieteellisessä tutkimuksessa.

Tämän myötä biopankkinäytteiden hyöty on linkittynyt myös terveydenhuollon puolelle, kertoo Helsingin Biopankin johtaja Eero Punkka .

Osa asettaa biopankkikiellon

Sairaalabiopankkisuostumuksia pyydetään terveydenhuollossa, minkä jälkeen näytteitä kerätään suostumuksensa antaneilta ihmisiltä samalla, kun he käyvät muutenkin antamassa näytteitä esimerkiksi laboratorioissa, kertoo Varsinais-Suomessa toimivan Auria Biopankin johtaja Lila Kallio .

Auria Biopankille suostumuksensa on antanut noin 150 000 suomalaista. Kahdeksan prosenttia alueella biopankkikantansa ilmaisseista on asettanut biopankkikiellon.

Helsingin Biopankissa kieltojen osuus jää alle prosenttiin ja suostumuksensa on antanut yli 220 000 suomalaista.

Toimintaa valvotaan tiukasti

Lila Kallio Auria Biopankista kertoo, että biopankkitoiminta on Suomessa hyvin valvottua, ja sitä säätelee biopankkilaki, tietosuojalaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Biopankkeja valvova taho on Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

– Biopankkitutkimusta varten on suostumus- ja koodirekisteri sekä näyte- ja tietorekisteri. Auria Biopankissa kaikki nämä rekisterit ovat hajautetusti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietojärjestelmän ympäristössä, palomuurien takana, samassa paikassa, missä on kaikki muukin potilastieto, eli ne on suojattu sairaalan tietoturvan ja suojavaatimusten mukaisesti, Kallio sanoo.