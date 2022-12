Miksi Venäjän hybridivaikuttaminen Nato-prosessin aikana on ollut vaisua? Asiantuntija listaa kaksi tärkeää syytä

Kuluvan vuoden aikana Suomessa on odotettu ja jopa pelätty sitä, miten Venäjä reagoi Suomen päätökseen hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Varsinkin erilaisia verkkohyökkäyksiä on odotettu, mutta toistaiseksi Venäjän toiminta on vaikuttanut vaisulta. Jarno Limnéll sanoo, että Venäjän hybridivaikuttamisen vähäisyyden taustalla on kaksi tärkeää syytä.

– Suomi on varautunut ja tiedostanut uhkia. Se varmasti nostaa vaikuttamisen kynnystä. Toinen syy on se, että tämä on tavallaan vääjäämätön asia Venäjän kannalta. Heidän on hyvin vaikea enää tässä vaiheessa puuttua Nato-prosessiimme. Venäjän painopiste on Ukrainassa ja silloin resursseja Suomen ja Ruotsin suuntaan ei riitä, Limnéll toteaa.