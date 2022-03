Nähdäänkö Helsingissä tamperelainen hullunmylly? Sihvonen: "Se kumpi alistuu enemmän"

Ilves taistelee vielä runkosarjan voitosta Tapparan ja Jukureiden kanssa. Tappara on sarjan kärjessä viisi pistettä edellä Ilvestä, jolla on kuitenkin yksi ottelu vähemmän pelattuna. HIFK on toistaiseksi kotiedussa kiinni, mutta TPS ja HPK hengittävät helsinkiläisten niskassa kiinni.