Hurrikaani Fiona raivoaa Kanadan rannikolla: Seuraava myräkkä on jo liikkeellä

Hurrikaani Fiona Voimakkaaksi myrskyksi muuttunut hurrikaani Fiona rantautui Itä-Kanadan Nova Scotian provinssiin varhain aamulla. Sen mukana tulivat rankkasateet ja myrskytuulet. Itäisessä Kanadassa ilman sähköä on yli 500 000 taloutta. Yksistään Nova Scotian provinssissa sähköttä on ainakin 400 000 taloutta. Aiemmin Fiona ehti kylvää kauhua Karibialla ja Bermudan saarivaltiossa, joissa myrskyn aiheuttamien tulvien vuoksi sadattuhannet ihmiset ovat olleet ilman sähköä ja juomavettä. Ainakin viisi ihmistä on kuollut myrskyn seurauksena. Lähde: STT – AFP