Poliisin mukaan murhasta epäillään miestä.

Länsi-Uudenmaan poliisi jatkaa perjantaina 21. marraskuuta Espoossa tapahtuneen henkirikoksen tutkintaa.

Poliisi tutki henkirikosta aiemmin tappona, mutta nyt rikosnimike on koventunut murhaksi. Poliisin mukaan tekotapa oli erityisen raaka.

Poliisi tiedotti perjantaina iltapäivällä, että rikos tapahtui Espoon Kattilalaaksossa, mutta tapahtumapaikaksi on tarkentunut Nöykkiössä sijaitseva yksityisasunto.

Poliisi epäilee, että rikoksesta epäilty on kohdistanut teräaseella useita iskuja uhriin, joka kuoli tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin.

Asunnossa oli tapahtumahetkellä paikalla uhrin lisäksi mies ja nainen, jotka otettiin kiinni. Kuulusteluiden jälkeen nainen vapautettiin, ja häntä ei enää epäillä rikoksesta.

Miehen vangitsemista käsitellään maanantaina.

