Naapurit ilmiantavat prostituoituja jatkuvasti verovilpistä Suomessa – seksityöläisten paljastaminen nousi Yhdysvalloissa jo ilmiöksi: "Jos se on oikeaa työtä, siitä pitäisi maksaa veroja"

Perinteisesti ilmiantaja on samasta taloyhtiöstä.

"Periaatteessa se olisi veronalaista tuloa"

Keinot tällaisen verovilpin selvittämiseen ovat rajalliset. Perinteinen tapa on pyytää selvitystä mahdollisesta elantokustannusten ja näkyvien tulojen ristiriidasta.

Sokerideittailussa on kyse eräänlaista seurustelusuhteesta, jossa yleensä vanhempi mies maksaa nuorelle naiselle rahalla tai lahjoilla.

– Sehän voi olla, kun tämä asia on nyt ollut julkisuudessa, että ilmiantoja voi myöhemmin tulla. Toistaiseksi havaintoja ei ole, Säkkinen kertoo.

Yhdysvalloissa ilmiantamisella uhkailu on levinnyt viraaliksi ilmiöksi

Yhdysvalloissa seksityölkäisiin kohdistuva ilmiantamisella uhkailu on noussut sosiaalisen median ilmiöksi, uutisoi BuzzFeed News .

Ei ole selvää, kuinka moni on todella toteuttanut uhkauksensa. Häirintäkampanjan ympärille on kuitenkin syntynyt runsaasti keskustelua.

Kampanjan kohteena ovat erityisesti yksityiset sosiaalisen median kanavat, joiden sisältö on vain tilaajien nähtävissä. Varsinkin miehet kannustavat toisiaan ilmiantamaan tällaisia tilejä verottajalle.

Viraaliksi levinneen ilmiön kärjessä on hashtag #Thotaudit. Sanayhdistelmällä viitataan paitsi seksipalveluja tarjoaviin henkilöihin myös verottajan tekemään auditointi-tarkastukseen.

"Naiset marssivat kaduilla sanoen, että seksityö on oikeaa työtä"

– Nämä naiset marssivat kaduilla sanoen, että seksityö on oikeaa työtä. Tämä on hassua, koska jos se on oikeaa työtä, siitä pitäisi myös maksaa veroja, kuten kaikesta muustakin työstä.