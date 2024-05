Keskustanuoret myöntää MTV:lle: Seksityöehdotus epäonnistui – kohu piilotti aloitteen ydinviestin

Maaliskuussa vireille laitetussa Oikeus työhön -kansalaisaloitteessa vaaditaan, että seksipalveluiden myyminen nostetaan muiden elinkeinojen rinnalle.

Viime päivinä keskustelua on kirvoittanut keskustanuorten avaus siitä, että seksipalveluiden vapauttamisesta voitaisiin saada kunnon vetonaula erityisesti maaseudulle.

– No se oli räväkkä avaus ja sanon heti perään, että se oli myös varsin epäonnistunut avaus, sanoo Keskustanuorten puheenjohtaja, Jere Tapio.

– Ja siitä järjestön puheenjohtajana kannan totta kai vastuun, että seksityötä on varmasti ihan yhtä lailla kaupungeissa ja maaseudulla enkä usko, että se maaseutunäkökulma siitä sen suuremmin selittelemällä paranee.

– Maaseudun ongelmat ja kysymykset makaavat toisaalla.

Seksipalveluita maaseudulle

Eivätkö Keskustanuoret ole enää sitä mieltä, että seksipalveluista saataisiin vetonaula maaseudulle?

– Ei, kyllä se meidän ydinkysymyksemme on siinä, että saamme seksityöntekijöille oikeuden turvalliseen työntekoon, ja maaseutukysymykset ovat sitten erikseen, Tapio sanoo.

– Eli puhutaan esimerkiksi siitä, mikä on maaseudun elinkeinorakenne. Kyllä me olemme olleet pitkään huolissamme kehityksestä, jossa tietyillä aloilla alat yksipuolistuvat, että siellä on vain miesvaltaisia aloja, ja sitä myöten ihmiset eivät kohtaa ja perheellistymistä ei tapahdu.

– Mutta en näe, että seksityö on siihen mikään vastaus.

Lokaa niskaan

Onko tässä niin, että tuli liikaa lokaa niskaan, joten vedettiin sanat takaisin?

– No ilmeisesti, ja ei siinä minun mielestäni mitään, sanoo Demarinuorten pääsihteeri Sara Salonen.

– Keskusta tyypillisesti maaseutupuolueena, niin hyvä jos seksityöhönkin saadaan maaseutuasiat jotenkin liitettyä, vaikka eivät ne ehkä varsinaisesti yhteen hirveän vahvasti kuulu.

– Mutta seksi on varmasti kivaa myös maaseudulla, ja laillisena elinkeinona, jota pystyy harjoittamaan oikeuksien ja velvollisuuksien myötä, niin sielläkin helpompaa.

"Kyllä se vähän älyttömältä kuulosti"

Miltä Perussuomalaisten nuorten korviin kuulosti tämä Keskustanuorten avaus, joka nyt vedettiin kuitenkin takaisin?

– No kyllä ainakin silloin kun me kuulimme asiasta ensimmäisen kerran, kyllä se vähän älyttömältä kuulosti, sanoo Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja, Lauri Laitinen.

– Vaikka todellisuudessa tämä kyseinen ala on todella kaupunkipainotteinen, ja ehkä se näkökulma, että tämä maaseutunäkökulma vähän niin kuin väkisin kytkettiin tähän, on vähän absurdia.

– Mutta toki se keskeisin syy miksi olemme tätä vastaan on se, että tämä on meille ensisijaisesti moraalinen kysymys. Me näemme, että sillä on tietynlaisia sosiaalisia vaikutuksia, niin myös sen vapaaehtoisen yrittäjän kannalta, sen seksiä myyvän kannalta, kuin myös niiden asiakkaiden kannalta.

– Muistan viime vuodelta nähneeni haastattelun, jossa yksi entinen seksipalveluita myyvä nainen sanoi, että intiimipuolella se ei enää toiminut samalla tavalla.

– Ja toisaalta asiakkaiden puolelta nähdään, että toisaalta se syö myös heidän intiimielämää, ja toisaalta ehkä ruokkii sitä, Laitinen sanoo.

Maaseudun iloisuutta

Keskustanuorten Jere Tapio, mistä tuli ajatus siitä, että seksipalveluiden vapauttamisesta tulisi vetonaula maaseudulle? Onko tilanne siellä niin epätoivoinen?

– Ei, ehkä se on sellainen, että meidän järjestössämme on paljon puhuttu siitä, että maaseudulla on paljon yritteliäitä ihmisiä, Tapio sanoo.