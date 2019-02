Amerikkalaisen jalkapallon mahtiottelu Super Bowl on myös jättimäinen seksitapahtuma – loppuottelun yhdeksi tunnusmerkiksi onkin noussut varoittava saippuakääre

Saippuapalasta turva seksityöläiselle

Myös seksi on merkittävä osa Super Bowl -viikonvaihdetta. Seksiin liittyen tämän vuoden loppuottelun yhdeksi tunnusmerkiksi on noussut saippuakääre.

Monista hotellien ja baarien vessoista löytyy saippuapala, jonka kääretekstistä löytyy puhelinnumero ja sanoma: "Onko sinut pakotettu tekemään jotain sellaista, jota et haluaisi tehdä? Onko sinua peloteltu, jos olet yrittänyt poistua tilanteesta? Oletko nähnyt nuoria tyttöjä, jotka on pakotettu prostituoiduiksi?" Sanoman perästä löytyy puhelinnumero, johon soittaa.

Idean kehitti Soap-järjestö. Sana tarkoittaa saippuaa mutta on myös lyhennys sanoista, jotka tarkoittavat "Suojele nuorisoamme prostituutiolta".

Taustalla on tietämys siitä, että suuret urheilutapahtumat ovat myös suuria seksitapahtumia.

Nuoret naiset tulevat itse tai heitä tuodaan tapahtumiin, koska maksavia asiakkaita on paljon. Osa naisista on ihmiskaupan uhreja.

Puhelinnumerosta voi saada apua

Kun Floresilta kysyttiin, miten hän on saanut kyseisiä saippuoita sellaisiin hotelleihin tai motelleihin, jotka eivät alun perin niitä haluaisi, hän sanoo vain kertovansa oman tarinansa.

Flores on tuonut Atlantaan 60 000 varoitustekstin sisältävää saippuapalaa.

Lentokoneissa varoitusvideo

Valistuskampanjassa on mukana myös lentoyhtiö Delta Air Lines, jonka lentovideolla kerrotaan tarina ihmiskaupan lapsiuhrista. Yhtiössä tiedostetaan, että 71 prosenttia Yhdysvaltoihin tuoduista ihmiskaupan uhreista on tullut maahan lentäen.

Atlantassa myös poliisit ovat aiempaa tietoisempia ihmiskaupasta. He ovat käyneet kahden tunnin pikakurssin siitä, kuinka havaita seksikaupan uhri.

Yhdysvalloissa on laskelmien mukaan noin 1,5 miljoonaa ihmiskaupan uhria ja heistä suurin osa on juuri seksuaalisesti hyväksikäytettyjä.

Super Bowl on syötti

Suurin osa seksikaupan uhreista on lapsia. Näin kertoo Yhdysvaltain senaatin raportti toissavuodelta. Viime vuosina luvut ovat kasvaneet ja nyt asiantuntijat pohtivat, onko kasvu todellista vai onko tietämyksen lisääntymisen myötä tapahtumista alettu ilmoittaa aiempaa herkemmin.

– Emme usko, että ihmiskauppa on sinänsä lisääntynyt kovinkaan paljon. Kyse on enemmänkin seksipalvelujen markkinoinnin muutoksesta, sillä Super Bowlin kaltaisia tilaisuuksia käytetään eräänlaisina syötteinä, Polaris-järjestön edustaja Brandon Bouchard kertoo Reutersille.

– Super Bowl ei lisää ihmiskauppaa vaan seksin ostajat lisäävät ihmiskauppaa, Our Backyard -järjestön Nita Belles sanoo CNN:lle.

Ryhmä etsii niin sanotusta netin pimeästä verkosta seuranhakuilmoituksia, jotka vaikuttavat epäilyttäviltä. Räikeimmät tapaukset ilmoitetaan viranomaisille. Mukana ryhmässä on entisiä ihmiskaupan uhreja, jotka tietävät toimintatavat.

Maailmanlaajuisesti ihmiskaupan uhreja on kansainvälisen työjärjestön mukaan 40,4 miljoonaa. Heistä yli kaksi kolmasosaa on naisia ja tyttöjä. Lapsia on noin kymmenen miljoonaa.