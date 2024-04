Kirja-arvio: Nigerian rikolliset kultit ovat työntäneet lonkeronsa syvälle Eurooppaan

Niistä muovautui "kultteja" yhä olemassa olevine nimineen ja tunnistettavine asusteineen (baretit erityisesti), tervehdyksineen ja riitteineen. Niiden toiminnassa oli ja on enää tuskin varjoakaan Soyinkan ja hänen kumppaneidensa idealismista.

Benin City Afrikan ihmiskaupan keskus

Ranskalaisen toimittajakaksikon Célia Leburin ja Joan Tilouinen kirja kristittyenemmistöisen eteläisen Nigerian Edon osavaltion ja sen pääkaupungin Benin Cityn kulteista on Euroopan järjestäytyneestä rikollisuudesta ja globaalista kapitalismista kiinnostuneelle aikaan kiinni purevaa luettavaa.

Kulttien isoimmat pomot asuvat ja lankoja vedetään Benin Citystä. Kaupungista "on tullut Afrikan ihmiskaupan, kaikenlaisen asiakirjaväärennösten ja kyberrikollisuuden pääkaupunki".

Kirjan kuvailun perusteella se on menestyjille hulppea paikka elellä. Tavallisille asukkaille se on maailmanlopun läpi, mistä pitää päästä pois.

Madamet houkuttelevat naisia Eurooppaan

Ranskassa kulttien riitit ja rikolliset lonkerot ovat avautuneet poliisille vain joitakin vuosia sitten. Paljon on vielä opittavaa. Italiassa herättiin Ranskaa aiemmin, mutta siellä pähkäillään yhä (ainakin vielä kirjan kirjoittamisen aikaan), voidaanko niihin soveltaa järjestäytyneen rikollisuuden lainsäädäntöä.

Vahvin kulteista on virallisesti vuonna 1994 perustettu Neo-Black Movement of Africa, jonka sulavaa, nähtävästi korkeinta johtajaa Felix Kupaa kirjoittajat haastattelevat. Valtaansa peittelemätön Kupa myöntää avoimesti kulttinsa vahvat kytkökset valtaapitäviin Nigeriassa.

Kultit ovat omasta mielestään kulttuurisia toimijoita

Yllättävää on, kuinka avoimesti kulttien jäsenet johtajia myöten ovat puhuneet toimittajille. (Myös kultin uhreja pääsee ääneen, ja kertomukset ovat masentavia.) Toki he olivat luoneet kärsivällisesti yhteyksiä, ja yhtä kärsivällisesti pyrkineet rakentamaan luottamusta haastateltaviin.

Italian mafiapomoja tai järjestöjen muita omertá-miehiä ei voi kuvitella näin hölösuisiksi, jos vertailukohtana on alamaailma – tai yleensä mikään.

Haastattelujen lisäksi Lebur ja Tilouine ovat hyödyntäneet tutkimuksia ja oikeuslaitosten asiakirjoja. He rakentavat kuvaa, joka ei lähene täydellistä – kuinka voisikaan, sillä on paljon mitä kultit eivät halua paljastaa kuin jäsenilleen – mutta on kunnioitettavan vaikuttava, ja huolestuttava.