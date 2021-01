Naantalista kadonneen 17-vuotiaan Otson katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta – reppu löytyi kodin läheltä: "Selkeästi jotain ikävää on tapahtunut"

Ei toimi normaalisti tällä tavalla

– Kyllä tämä huolta herättää. Ei poika normaalisti toimi näin. Mutta mikään ei viittaa rikokseen. Selvittelytyöt jatkuvat, mutta ei tämä mikään normaali tapaus ole. Kyllä tässä selkeästi jotain ikävää on tapahtunut. Mutta mitä, se on epäselvää, Lönnroth sanoo.

Poliisi on selvittänyt sitäkin mahdollisuutta, olisiko poika voinut pudota jäihin.

– Lämpötila on kuitenkin ollut sellainen, että käytännössä yhdessä yössä menee avanto umpeen. Ei siitä voi mitään sanoa, Lönnroth arvioi.

Useita viitteitä siitä, ettei ole rikosta

Joitakin vihjeitä poliisille on tullut.

– On erilaisia vihjeitä, missä on se mahdollisuus, että poika on havaittu. Mutta mitään aivan selvää faktaa, että olisi sama poika kyseessä, ei ole. Varmuutta asiaan ei ole saatu.