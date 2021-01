Naantalissa kadonneen 17-vuotiaan Otson etsintä edelleen käynnissä: Pojan reppu löytyi maastosta

Lounais-Suomen poliisin mukaan viimeisin havainto kadonneesta on perjantailta noin kello 12.30, jolloin tämä oli poistunut kotoaan.

Pojalla on ollut yllään farkut, tummansininen untuvatakki, harmaa pipo, mustat lenkkarit sekä harmaat sormikkaat. Jossain vaiheessa ennen katoamista hänellä on ollut mukanaan myös sininen reppu, jossa on ruskeat kanttaukset.