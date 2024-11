Myytti kumottu: Apina ei ehtisi kirjoittamaan Shakespearea, vaikka sillä olisi googolin verran aikaa

Kahden australialaisen tutkijan mukaan äärettömän apinajoukon lauseen väittämä on harhaanjohtava.

Tutkijoiden laskelmien mukaan koko maailmankaikkeuden elinkaari ei suurella todennäköisyydellä riittäisi siihen, että simpanssin sattumanvarainen tietokoneen näppäimistön tökkiminen johtaisi lopulta Shakespearen tuotokseen. Asiasta uutisoi The Guardian .

Tutkijoiden mukaan on vain viiden prosentin todennäköisyys sille, että apina sattuisi koko elämänsä aikana näppäilemään edes sanan "bananas". Tästä on todella pitkä matka Shakespearen satojen tuhansien sanojen tuotantoon. Tutkimus on julkaistu Franklin Open -julkaisussa.