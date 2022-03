Kisaajien kiusallisen hitaalla käyvät hoksottimet turhauttivat tv-visailun katsojia: "Onnenpyörän typerimmät kaksi minuuttia"

Yhdysvalloissa näytettiin tiistaina Wheel of Fortune -nimisen tv-visailun jakso, jonka moni on sosiaalisessa mediassa kertonut olleen ohjelman kaikkien aikojen typerin hetki. Ohjelman tapahtumista kertoo monet uutismediat, kuten CNN ja New York Post .

Oikea vastaus olisi ollut: “Another feather in your cap”, eli vapaasti suomennettuna: ”Toinen sulka lakkiisi."

Jakson katsojia turhautti kisaajien hitaalla käyvät hoksottimet. Kisaajat esimerkiksi koittivat onneaan arvaamalla olisiko seinän taakse kätketty lause ollut jokin seuraavista: “Another feather in your hat,” “Another feather in your lap” tai “Another feather in your map.”.