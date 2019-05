Mystiikka ympäröi Huaweita – CNN teki harvinaisen kuvareportaasin kiinalaisen teknologiajätin sisältä

Huawei kuuluu alansa jättiläisiin. Se on maailman kolmanneksi suurin televiestintälaitteiden tuottaja sekä 5G-teknologian suunnannäyttäjä. Viime vuonna firma nousi Applen ohi maailman toiseksi suurimmaksi älypuhelinmyyjäksi.

Amerikkalaisille Huawei on suorastaan epäilyttävä: Washington on jo vuosien ajan epäillyt, että Kiinan hallinto saattaisi käyttää Huawein laitteistoa muiden valtioiden vakoiluun.

Huawei on toppuutellut moisia syytöksiä väittäen, että se kyllä kieltäytyisi mahdollisista Kiinan hallinnon pyrkimyksistä päästä käsiksi operaattoreille myymäänsä teknologiaan. Viime viikolla Trumpin hallinto kuitenkin asetti firman kauppapakotelistalleen, mikä vaikeuttaa sen Yhdysvaltoihin kohdistuvaa vientiä.

Kiinalaisjätti on ryhtynyt toimiin sen ympäröivän mystisyyden hälventämiseksi. Ensi töikseen se avasi toimitilansa kansainväliselle medialle.

Kuvaaja Kevin Frayer halusi päästä skandaalimaineen taakse



– Tavoitteenani oli viedä ihmiset Huaweita koskevien skandaaliotsikoiden taakse. Pyrkimyksenä on kuvata, miltä firman sisällä näyttää ja minkälaisia ihmisiä siellä työskentelee.

Huaweilla on maailmanlaajuisesti 180 000 työntekijää. Yli kolmannes heistä on töissä Frayerinkin vierailemilla kolmella kampuksella, jotka sijaitsevat Dongguanin ja Shenzenin miljoonakaupunkien alueilla. Hong Kongin rajalla sijaitsevaa Shenzheniä pidetään Kiinan Piilaaksona.

– Monet firman työntekijöistä ovat opiskelleet ulkomailla tai Kiinan parhaissa kouluissa. Se on onnistunut houkuttelemaan leipiinsä kilpailevien firmojen eksperttejä myös ulkomailta.

Huawein kampukset ovat kuin pieniä kaupunkeja, ja silti rauhallisia



– Löytyy ravintoloita ja kahviloita sekä kuntoilutiloja – jopa oma liikennöintijärjestelmä. Firmalla on ykkösluokan asiakkaille matkustajahuviloita hienoine ruokasaleineen ja työntekijöille huokeita asuntoja.

– Ainut Kiinasta muistuttava asia on lounaalla ja töiden päättyessä kohdattava väen määrä.

Huawein työntekijät huolissaan firman maineesta



Frayer jututti muutamia työntekijöitä, ja useat heistä ilmaisivat huolensa firmaan kohdistuvista asenteista, joita he nimittivät ennakkoluuloiksi.

– He olivat hyvin tietoisia poliittisista haasteista ja Yhdysvaltain penseydestä. He kuitenkin korostivat, että Huawei on ihan kuin kaikki muutkin teknologiafirmat: se haluaa vain innovoida ja, kuten eräs insinööri ilmaisi, tehdä asioita, jotka helpottavat elämää.