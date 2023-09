Mysteeritauti jyllää huipputurnauksessa – Emil Ruusuvuori kärsineiden joukossa

Suomen Emil Ruusuvuori joutui vetäytymään Yhdysvaltain avoimesta tennisturnauksesta jo ennen kuin se alkoi. Ruusuvuori ilmoitti, että ei pysty pelaamaan sairauden takia. Tarkempaa tietoa suomalaisen oireista ei ole, mutta hän ei suinkaan ole ainoa, joka on tuntenut olonsa heikoksi.

– Minun vatsani on kunnossa. Luulen, että minulla on flunssa. Tiedän, että osalla on ollut vatsaoireita, onneksi minulla ei, Jabeur sanoi ottelunsa jälkeen.