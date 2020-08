Myös Marin pitää riskialueille matkustaneiden korvauksia epäoikeudenmukaisina

– Kun viranomainen asettaa pakkotoimena karanteeniin, lähtökohta totta kai on, että ansiomenetykset korvataan. Mutta ymmärrän hyvin, että tämä tuntuu ihmisistä epäoikeudenmukaisilta ja niin se minustakin tuntuu, Marin sanoi.

"Pyrkisin itse välttämään matkustamista, joka ei ole välttämätöntä"

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi maanantaina, että korkean tautiriskin maista Suomeen matkustavat määrätään jatkossa pakkokaranteeniin. Järjestelyn on tarkoitus tulla voimaan niin pian kuin mahdollista.

Ilmoitus tuli yllätyksenä myös hallituksen sisällä. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on kertonut julkisuudessa yllättyneensä linjauksesta ja ettei asiasta käyty hallituksessa keskustelua.

– Normaaliolojen mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on se ministeriö, joka valmistelee tartuntatautien torjuntaan liittyvät asiat. Käsitykseni mukaan niin viranomaiset alueilla kuin valtakunnallisesti ovat tämän linjauksen tehneet ja sosiaali- ja terveysministeriö on tässä työssä ollut mukana, hän sanoi.

– Tärkein viesti on se, että meillä on yhä globaali pandemia, joka on valitettavasti paheneva.