Marko Anttila näyttämässä ilkeää puoltaan? Leijonat-kapteeni valaa tymäkät teesit: "Tulee riittämään"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Isot Kanada-koitokset ovat tulleet Anttilalle viime vuosina tuttuakin tutummiksi. Hän on ollut pelaamassa edellisiä kolmea MM-finaalia, joista kahdessa Suomi on lyönyt Kanadan ja kerran vaahteranlehdet ovat päihittäneet Leijonat. Reseptiä kanukkien kaatoon puolivälierässä Suomen kipparin ei tarvitse kauaa miettiä.

– Yritetään saada paras irti ensinnäkin. Taisteluilme on siellä, siitä se kaikki lähtee. Tietenkin meidän pitää pystyä vastaamaan heidän karvauspelaamiseensa ja luistelutempoon, se on yksi iso osa, Anttila pudottelee ja jatkaa:

– Me luotamme siihen, miten me pelaamme. Sen pitää riittää ja se tulee riittämään. Siihen me uskomme. Ei siihen sen monimutkaisempia keinoja tarvitse keksiä. Simppeliä lätkää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Leijonat on kohdannut turnauksessa useita Anttilankin silmin ärhäkästi paineistavia joukkueita, eikä "Mörkö" Riiasta Tampereelle saapunutta Kanadaakaan siltä osin hätkähdä.

– Se täytyy vain yhteistyöllä selvittää. Tukitoimet ennen sitä, että saadaan heiltä vähän vauhtia pois. Pakit meiltä taas hakevat hyvällä vauhdilla irtokiekkoja. Aika perusjääkiekkoa se kuitenkin on.

"Vähän ilkeäkin luonne esiin"

2:10 Tällaisen välitilinpäätöksen Marko Anttila antoi alkulohkon jälkeen.

Ottelu on silti erityinen, armoton voita ja jatka tai häviä ja putoa -peli. Tunnelmat sen alla joukkueessa tiivistyvät.

– Totta kai luonne muuttuu aina vähän. Keskittyminen varmasti paranee ja ehkä jännityskin lisääntyy. Sitä pitää vain pystyä käsittelemään ja saada sellainen rento mutta taisteleva ja vähän ilkeäkin luonne sieltä esiin. Myös nauttia, ovathan nämä mahtavia pelejä.

Mitkä ovat kapteenin itsensä parhaat keinot käsitellä jännitystä?

– En tiedä, onko siihen yhtä oikeaa. Aina vähän tilanne kerrallaan. Ei tee myöskään turhan isoa siitä asiasta. Tämä on yksi jääkiekkopeli. Se on tosi tärkeä meille, mutta kun saa itsestään parhaan irti, ei voi enempää itseltään vaatia. Se, että pystyy heittäytymään, on iso juttu.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ja Anttilan vihjaamasta ilkeydestä puheen ollen: sitä isokokoinen Leijonat-hyökkääjä on jäällä jälleen ratkaisupeleissä valmis tarjoamaan.

– Varmaan sekin tulee sitä kautta, että haluaa antaa kaikkensa. Tämä on kontaktilaji, niin yritetään horjuttaa vastustajaa myös sillä suunnalla. Ei kuitenkaan mitään, mikä haittaa joukkuetta, vaan raamien sisällä.

"Pastaa naamaan ja kunnon päikkärit"

Harvat Leijonien pelaajat kävivät torstaina vapaaehtoisissa aamupäivän jääharjoituksissa. Anttilakin jätti jäät väliin ja luotti lenkkiin.

– Paikat auki niin sanotusti, liikkuvuudet sun muut. Nyt energiaa, pastaa naamaan ja kunnon päikkärit. Aika perussapluunalla, Anttila sanoo ja tarkentaa, että bologneseahan pasta "on aina pelipäivänä, ja joku kana siihen kylkeen".

Onko helppo rentoutua sen verran, että saa unen silmään päiväunille?

– No joo, kyllähän aina vähän jännittää. Yleensä on pystynyt ihan ok:sti nukkumaan. Tässä on onneksi sen verran pitkä väli, että ei tarvitse pakottaa. Tulee jos tulee, ja sillä mennään sitten illalla.