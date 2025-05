Leijonien triplamestari suorana: ulospuhalluksen merkkejä

Vaikka Leijonien suorittaminen jäi vajaaksi tiistain Slovakia-ottelussa, pystyi Suomen joukkue taas kerran raapimaan voiton kasaan. Leijonien kokenut hyökkääjä Harri Pesonen myönsi: valtava Kanada-päihitys aiheutti pienimuotoisen ulospuhalluksen.

Leijonat otti maanantaina jättivoiton MM-kisoissa, kun se kaatoi Kanadan NHL-tähtisikermän voittomaalikilpailussa 2–1. Tämä irtosi myöhäisestä iltaottelusta.

Suomen joukkue oli heti seuraavana päivänä tulessa, paikallista aikaa kello 16.20, kun Slovakia-ottelu lähti liikkeelle.

– Olihan tuo… ei tähän saanut ihan samanlaista latinkia kuin eilen. Vaikka pelillä oli merkitystä, niin kyllä sen huomasi energiasta. Hyvä juttu toki on se, että ei tarvitse olla ihan parasta, niin pystymme raapimaan voiton kasaan. Sinänsä positiivista, Leijonien hyökkääjä Harri Pesonen mietti MTV Urheilulle Suomen 2–1-voiton jälkeen.

Onko se ihan ymmärrettävää, että tulee pieni ulospuhallus tuollaisen onnistumisen jälkeen?

– Kyllähän se ihan on, varmasti. Tuo Kanada-voitto oli kuitenkin iso onnistuminen joukkueena. Ei sen kuitenkaan pitäisi vaikuttaa, vaan pitäisi pystyä silti keräämään voimia seuraavaan. Se oli iltapeli ja tämä Slovakia-matsi tuli jo iltapäivällä vastaan – tuntui aika nopealta väliltä. Ihan fyysisestikin. Kyllähän tuo tuntui, kun loppua kohden mentiin. Sitten parani taas, mikä oli positiivista. Meidän maalivahtimme (Emil Larmi) piti homman hanskassa, Pesonen perkasi.

Leijonien ja Slovakian ottelu jäi hyvin uniseksi, eikä itse tapahtuman tunnelma noussut kattoon. Meno oli täysin toista kuin maanantaina Kanadaa vastaan, milloin suomalaisfanit innostuivat muun muassa vetämään Kaija Koon Tinakenkätyttöä yhteislauluna.

– Eihän tuo meininki ollut lähelläkään sitä, mitä se oli eilen. Nyt ei saanut yleisöstä ihan samanlaista virtaa, mitä eilen sai. Silloin se homma jää oman pään sisälle, kun ei tule ulkoa päin apua. Sitten tuolla on kuitenkin vähän pientä vaivaa siellä täällä, kyllähän nekin tuntuvat, kun seuraavana päivänä herää. Noh, nyt keräillään energiat ja jännitetään, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja minne mennään, Pesonen perkaa.

Leijonien puolivälierävastustaja selviää iltapelien yhteydessä.

Kaksinkertaisena maailmanmestarina ja olympiavoittajana Harri Pesonen on oiva mies arvioimaan sitä, missä Leijonat menee tällä hetkellä.

– Mun mielestä sellainen perus viidellä viittä vastaan -peli on ihan hanskassa. Ajoittain kiekolliseen peliin vastustajan päädyssä tarvittaisiin kovuutta ja sitä, että pystyisimme pitämään kiekkoa. Heti kun nyt pystyimme tuohon, niin kaveri joutui ottamaan jäähyjä. Pääsemme omista ihan hyvin ulos ja pakit pelaavat hyvin, en näe siinä isoja ongelmia, se on hyvässä hapessa. Kyllähän tuo erikoistilannepelaaminen on sellainen juttu, että kun seuraavat pelit tulevat, niissä pitää napsua. Se joka tekee ylivoimilla, todennäköisesti voittaa, Pesonen perkaa realiteetteja.