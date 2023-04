Mykkänen, Kalli ja Saramo jatkavat puolueidensa eduskuntaryhmien puheenjohtajina

"Meillä on pienempi eduskuntaryhmä kuin yli sataan vuoteen"

– Toki olemme pettyneitä puolueen yleiseen vaalitulokseen. Meillä on pienempi eduskuntaryhmä kuin yli sataan vuoteen. Se on totta kai asia, joka on otettava vakavasti. Ja me tulemme tekemään huolellista vaalianalyysia vielä, hän sanoi STT:lle.