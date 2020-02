Eduskunnan puhemiehistö säilyy ennallaan – Vanhanen jatkaa odotetusti puhemiehenä

Eduskunta palasi virallisesti joulutauolta, mutta useimmat palanneet sorvin ääreen jo aikaisemmin

Joulutauon aikana myös valiokuntia on ollut koolla. Puolustusvaliokunta on kokoustanut Iranin tammikuun alussa tekemien iskujen takia ja perustuslakivaliokunta on käsitellyt ulkoministeri Pekka Haaviston toimien laillisuutta al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen liittyen.