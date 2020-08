Mykkänen: Hallitusohjelmalta on pudonnut pohja

– Muuten meillä on hallitus, jonka tosiasiallinen ohjelma on jotain muuta kuin se ohjelma, jolle eduskunnan enemmistö on antanut hyväksyntänsä. Uuden ohjelman on perustuttava osaamiseen ja työllisyyteen ja sisällettävä hyvien tavoitteiden lisäksi päätöksiä teoista, Mykkänen sanoo tiedotteessa.