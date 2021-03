Koronatilanne Husin alueella "mittaushistorian huonoin" – tartuntojen määrä kasvaa kaikissa ikäryhmissä, vieraskielisten osuus on korostunut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuomisen mukaan rokotusjärjestystä tulisi miettiä uudelleen. Tuominen kertoo Iltalehden ja Ylen haastatteluissa, että rokotusjärjestystä on muutettava suunnitellusta heti, kun vanhukset on rokotettu.

Tuominen sanoo, että rokotteita voitaisiin kohdentaa alueille, joilla on suuri ilmaantuvuus. Helsingissä tämä tarkoittaa Itä-Helsinkiä, esimerkiksi Itäkeskuksen ja Vuosaaren kaupunginosia.

HUS piti koronavirusinfon, jossa aiheena oli ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja tartuntojen ehkäisy kotona.

Tuomisen lisäksi tilaisuudessa oli läsnä osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila ja suunnittelija Päivi Liljendahl HUS Asviasta.

Seurasimme tilaisuutta tässä artikkelissa hetki hetkeltä:

Kello 12.28: Tietyillä alueilla on yliedustusta ilmaantuvuudesta. Ihmiset asuvat näillä alueilla tiheämmin, ovat palveluammateissa. Neljännes sairaalassa olleista potilaista on ollut äidinkieleltään muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä.

Tuomisen mukaan rokotusjärjestyksessä tulisi suosia alueita, joissa on pysyvästi korkeampi ilmaantuvuus ja sitä kautta suurempi riski vakavaan sairastumiseen.

Kello 12.26: Tuominen sanoi, että kohtaamisia pitää vähentää, jotta koronavirus saataisiin kuriin ja tartuntojen määrä laskuun. Tuomisen mukaan tämä ei kuitenkaan ole suoran kannanotto siihen, että esimerkiksi ulkonaliikkumiseen pitäisi tehdä rajoituksia.

Kello 12.25: HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen otti kantaa myös rokotusjärjestykseen.

– Pitää tarkastella, missä on haavoittuvin väki, missä on pysvästi korkea ilmaantuvuus ja sitä kautta riski vakavaan sairastuvuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa radanvarsialuetta ja Itäkeskusta.

Kello 12.22: WC-tiloissa käsipyyhkeet kannattaa vaihtaa päivittäin, samoin keittiöpyyhe. Kädet tulisi pestä aina kotiintullessa.

Kello 12.21: Muovipinnoilla virus pysyy jopa 72 tuntia. Siivouksessa kannattaa suosia mikrokuituliinoja.

Kello 12.18: Suunnittelija Päivi Liljendahl kertoo, miten kotona tulee siivota korona-aikana. Kotona kannattaa huomioida erityisesti wc- ja suihkutilojen puhtaus. Kosketuspinnat, esimerkiksi ruokapöydän pinnat, älylaitteet, tulee pyyhkiä säännöllisesti.

Kello 12.15: Jos lapsi on sairastunut koronavirukseen, on Anttilan mukaan tärkeää, että häntä hoitaa yksi aikuinen. Hoitavan aikuisen ei tulisi kuulua riskiryhmään. Käsihygienia on erityisen tärkeää.

Kello 12:13: Anttila korostaa, ettei taloyhtiön yhteisiin tiloihin, kuten saunaan tule mennä kun on sairaana tai karanteenissa. Koronavirus altistaa myös tukoksille.

Kello 12.10: Anttila antoi neuvoja, miten koronaviruksen sairastunutta tulee hoitaa kotona: Vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta. Hyvästä hygieniasta on pidettävä huolta. Jos mahdollista, niin samassa asunnossa asuvien tulisi olla eri tiloissa sairastuneen kanssa. Kasvomaskin käyttö on tärkeää. Jos asunnossa on useampia WC-tiloja, sairastuneen tulisi käyttää yhtä wc-tilaa.

Kello 12.08: Osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila kertoo, miten koronavirus leviää. Anttilan mukaan koronavirus on tartuntakykyisenä 1-2 vuorokautta. Tavallisimmat desinfiointiaineet tehoavat hyvin koronavirukseen.

Kello 12.01: HUSin toimitusjohtaja Juha Tuomisen mukaan tilanne on kaikkein huonoin, mikä on ollut mittaushistoriassa. Tartuntoja esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja suunta huolestuttava. Tuomisen mukaan potilaita on nyt kolminkertainen määrä verrattuna kuukauden takaiseen. HUSissa on tehohoidossa nyt 23 potilasta.