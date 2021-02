Koronan jäljitystyö vaikeutunut Vantaalla: "Keväällä altistuneita oli keskimäärin kolme per sairastunut, nyt helposti 20 tai jopa 70"

– Ilmaantuvuus Vantaalla on suurempaa kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Ehkä me olemme täällä Vantaalla enemmän tekemisissä toistemme kanssa, pohtii Saara Ansamaa, joka toimii terveyspalvelupäällikkönä Vantaan kaupungilla.

"Kyllä itse vähän laskisin sitä, kuinka montaa ihmistä näen"

– Ehkä suurin syy on se, että yhteiskunta on nyt auki. Keväällä altistuneita oli ehkä keskimäärin kolme per sairastunut. Tällä hetkellä niitä on helposti 20, jopa 70 ihan tavallisen ihmisen lähipiirissä.