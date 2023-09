Kirjekuningas maajussi-Ville paljastaa, kuinka monta kirjettä lopulta oikein sai: "Ainakin joku taisi sanoa niin"

Maajussille morsian -ohjelmassa maajussit ympäri Suomen etsivät jälleen rinnalleen elämänmittaista rakkautta ja puolisoa. Yksi osallistujista on Simojoella asusteleva 32-vuotias maajussi- Ville .

Sarjan toisessa jaksossa maajussit kokoontuivat Naantalin Taattisten tilalle vastaanottamaan kovasti odottamansa kirjeet juontaja Vappu Pimiän opastuksella. Jaksossa käy ilmi, että Ville on kirkkaasti ohjelman 16. tuotantokauden kirjekuningas, saatuaan jopa kaksi laatikollista kirjeitä.

Ville kertoi MTV Uutisille Maajussille morsian -ohjelman pressitilaisuudessa elokuussa olleensa kirjemäärästä äärimmäisen häkeltynyt. Hän ei kertomansa mukaan laskenut tarkkaan, kuinka monta kirjettä sai, mutta hänellä on siitä jonkinlainen käsitys.

– Olihan se aika hurjaa, että yhden esittelyjakson perusteella naiset kirjoittivat todella avoimesti, ja oli jollain tapaa koskettanut tai sykähdyttänyt heitä. Tuntuihan se aika hurjalta, kun asuu tuolla peräkylillä ja yhtäkkiä on tuollainen tilanne, niin oli se kyllä aikamoinen yllätys.

Tukea uudessa tilanteessa on löytynyt kuitenkin runsaastikin muiden maajussien joukosta. Varsinkin maajussi- Samin kanssa ajatuksia ja tuntoja on vaihdettu aktiivisesti.

– On soiteltu maajussien kesken, varsinkin Samin kanssa, että miten siellä menee. Tässä on me miehetkin vähän pehmytty.