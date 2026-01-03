Jos nainen on vakaumuksellinen, hän kokee edelleen olevansa naimisissa, jos imaami ei myönnä uskonnollista avioeroa, sanovat asiantuntijat STT:lle.

Musliminaisia on Suomessa naimisissa vastoin tahtoaan, vaikka käräjäoikeus olisi jo tuominnut parin avioeroon, kertovat maahanmuuttotaustaisia naisia auttavat asiantuntijat STT:lle.

Heidän mukaansa joissain moskeijoissa imaamit kieltäytyvät myöntämästä uskonnollista avioeroa, jos mies vastustaa sitä.

Kun uskonnollinen avioliitto jää voimaan, naisen voi olla mahdoton jatkaa rakkauselämäänsä.

– Jos nainen on vakaumuksellinen, hän kokee olevansa edelleen naimisissa. Näin hän ei voi harrastaa seksiä tai olla uuden puolison kanssa, koska hän kokee, että se olisi syntiä, sanoo yksi asiantuntija.

Kyse on yksittäisistä tapauksista. Hänen mukaansa näihin tilanteisiin liittyy usein myös muuta kontrollointia. Mies saattaa mustamaalata eron haluavaa naista niin, että tämä joutuu kartetuksi yhteisössään.

– Pahimmassa tapauksessa on 30–35-vuotias nainen, joka ei välttämättä pysty enää ikinä luomaan uutta parisuhdetta.

Joskus mies vastustaa eroa, vaikka on itse jo uudessa suhteessa, sanoo toinen asian parissa työskentelevä asiantuntija. Suhteen aikana väkivaltaa käyttänyt mies saattaa pitää rikosilmoituksen perumista ehtona avioeron myöntämiselle.