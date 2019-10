Musiikkopistojen lukukausimaksuissa huimia eroja – onko musiikin harrastaminen tasa-arvoista Suomessa?

Vantaalaisen musiikkiopisto Musiken rehtori Pauliina Okkonen kertoo, että suurin kynnys musiikin harrastamiseen tuntuu olevan taloudellinen, etenkin yksilöopetus on monille liian kallista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Musiken toimintaa, ja hankkeen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus alueen lapsille musiikkiharrastukseen 50 eurolla lukukaudessa, omalla koululla koulupäivän jälkeen.

– Matalan kynnyksen toiminnassa mukaan on saatu kaikenlaisia lapsia. Mukaan on saatu esimerkiksi maahanmuuttajia, joille musiikkiopistojen toiminta ei ennestään ole tuttua.

– Sitten on heitä, joilla on jo ennestään hieman soittotaustaa, mutta myös vähävaraisten perheiden lapsia, joilla ei olisi mahdollisuuksia harrastaa musiikkia ilman maltillista lukukausimaksua, Okkonen sanoo.

”Hyvää vastapainoa futikselle ja lätkälle”



– Ensinnäkin on hyvä, että soittamaan pääsee juuri täällä, kun pojat käy tätä koulua. Tämä on eräänlaista iltapäivätoimintaa, kun ei mennä kotiin ja olla kännykkä kädessä koko iltapäivän.

– Toisekseen tämä on halpa harrastus, lukukausimaksu oli muutamia kymppejä. Pojilla on ennestään jo paljon liikuntaharrastuksia, joten tämä on sille hyvää vastapainoa.