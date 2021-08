Museoyrittäjä menetti busseittain asiakkaita marjanpoimijoiden koronan takia, vaikka tartunnat todettiin satojen kilometrien päässä: "Harmittaa todella paljon”

Tartunnat merkittiin Kuhmon testipaikan mukaan

Ulkomaalaisten koronatartuntojen merkitsemistavat ovat aiheuttaneet sekaannusta THL:n ja Kainuun soten välillä. Tuoreet 43 tartuntaa ulkomaalaisilla marjanpoimijoilla on merkitty Kuhmon kuntaan.

Kainuun Sanomien mukaan marjastavat kuuluvat 74 henkilön ryhmään, jonka leiripaikka on Kainuun ulkopuolella. Marjanpoimijat ovat tällä hetkellä karanteenissa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

THL kirjaa ulkomailla asuvien tartunnat näytteen ottaneen laboratorion mukaan. Kainuun sote tiedottaa Kuhmon alueen koronatilanteen olevan rauhallinen. Viime päivinä on ilmoitettu kolme uutta tartuntaa.

“Laskutapa vääristää todellisuutta”

– Kainuussa etäisyydet ovat pitkät ja Kuhmokin on Suomussalmelta yli sadan kilometrin päässä. Silti iltapäivälehtien koronaluvut näyttävät koko Kainuun maakunnan punaisella.

Haapoja haluaa muistuttaa asiakkaita maakunnan etäisyyksistä. Suomussalmella väestötiheys asukasta kohden neliökilometriltä on noin 1.5. Helsingissä sama luku on noin 3000.

– Asiakas katsoo netistä, että herran jumala, Kainuu on kokonaan punaista aluetta ja siellä on korona joka paikassa. Vaikka se koronarypäs voi olla hyvin pienellä alueella kaukana Suomussalmelta. Täällä on ollut kuusi kappaletta tartuntoja.