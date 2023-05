Murtumasta vain neljä viikkoa – Teuvo Teräväinen tekemässä paluun NHL-pudotuspeleihin ensi yönä

– Hänen pitäisi kyllä olla valmis (pelaamaan). Hän viittasi siihen eilen, ja tänään aamujäillä näytti hyvältä. Joten kyllä hänet on saatava mukaan, Brind'Amour jutteli Hurricanesin tiedottajan Walt Ruffin mukaan.

Teräväisen käsi murtui pudotuspelien ensimmäisen kierroksen toisessa ottelussa New York Islandersia vastaan neljä viikkoa sitten. Käsi on leikattu, ja toipuminen on edennyt odotettua nopeammin.