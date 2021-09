Muistisairailla hoivakotiasukkailla aselupia ja aseet vartioimattomana kotona – "Iso riski aseturvallisuudessa"

Aselupien peruutukset ja aseiden haltuunotot lisääntyivät viime vuonna merkittävästi, ja sama tahti näyttää jatkuvan myös tänä vuonna. Suurimpana syynä tähän on väestön vanheneminen. Poliisi on havahtunut nyt selvittämään, kuinka monella huonokuntoisella hoivakotipotilaalla on yhä voimassa oleva aselupa.