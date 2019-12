Suomessa on 1,5 miljoonaa asetta ja 300 000 metsästäjää – Poliisihallituksen ylitarkastaja: Tyhjänpanttina lojuvat aseet voivat päätyä rikollisille

Luvallisia aseita on poliisin arvion mukaan jopa 1,5 miljoonaa. Riistanhoitomaksun maksaneita metsästäjiä oli viime vuonna noin 303 000, kertoo Riistakeskus.

– Ongelma on se, että kun aseella ei ole käyttöä, ne unohtuvat ja päätyvät helposti lailliselta omistajalta laittomaan asekauppaan. Tällä hetkellä on yksimielisyys siitä, että anastus tai kavallus on yleisin reitti laittomaan asekauppaan, Pensala sanoo STT:lle.