Martha Stewart, 81, legendaarisen Sports Illustratedin uimapukunumeron kansikuvamallina

Yhdysvaltalainen kirjailija-yrittäjä ja kokki Martha Stewart, 81, on yksi tämän vuoden neljästä kansikuvamallista Sports Illustrated -lehden uimapukunumerossa. Tarkoituksena on juhlia voimakkaita naisia, jotka elävät maailmassa, jossa he eivät tunne rajoituksia sisäisesti tai ulkoisesti.