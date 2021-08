Muistatko tämän klassikon? Lauri Karhuvaara ei voinut peitellä innostustaan, kun Ridge Forrester saapui haastatteluun: "Oh my god your smile!”

– Good morning Ronn! Fantastic you are here!

Kun Huomenta Suomen legendaarinen juontaja Lauri Karhuvaara sai studioon vieraaksi Kauniit ja Rohkeat -sarjasta tutun näyttelijän, ei hän voinut piilottaa innostustaan.

Paikalla ei ollut saapunut kuka tahansa näyttelijä, vaan sentään Ronn Moss, joka tunnettiin sarjassa Ridge Forresterina.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hänellä oli heti tullessaan mainio velmu ilme. Hän katseli mua ja mun touhua. Olin hirveän innokas. Hän hymyili silmillään, sisäisesti. Ronn lähti messiin, että "täällähän on hyvä meininki", Karhuvaara muistelee.

– En osaa täysin sujuvasti englantia, mutta innolla sellaista "pinkertonin" englantia väänsin.

Karhuvaara uteli haastattelussa kovasti Ronn Mossilta, miksi hän ylipäätään oli Suomessa.

– Ronn, you have to little bit open this mystery, Karhuvaara utelee.

Moss ei kuitenkaan halunnut kertoa, mikä hänen Suomen vierailunsa todellinen syy oli.

– Can't do it, Moss kertoi.

Miksi haastattelusta tuli klassikko?

Kauniit ja Rohkeat nautti tällöin Suomessa suurta suosiota ja Mossin saaminen haastateltavaksi suoraan lähetykseen oli kova juttu.

– Se oli saippuasarjoista kaikkien aikojen kovin. Ronn Moss oli silloin aika ylivoimainen tekijä siinä, hän oli puolijumala. Ohjelman jälkeen hän tuli lämpiöön ja siellä odotti jono naisia kynän ja paperin kanssa. Hän otti yleisön mukaan lämpiössä täysillä, Karhuvaara kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ja vielä komea kaveri kuin mikä! Kyllä hän herätti huomiota kun tuli sisään, näin ihmisten suun liikkeistä, "kato, Ridgehän se siinä".

Karhuvaaran ja Mossin kohtaamisesta suorassa lähetyksessä tuli klassikko.

Mutta miksi? Karhuvaara kertoo, että Ridge säteili haastattelussa tiettyä vaatimattomuutta, minkä täytyi vedota suomalaisiin katsojiin.

– Siinä haastattelussa oli läsnä tietty lämpö. Maailmantähti tuli lähelle suomalaisia, varmaan osittain sen haastattelun kautta. Ihmiset näkivät, että Ridge on vähän niin kuin tuo naapurin poika. Tuli suomalaisille tutuksi, että tuohan onkin mukava mies.

Katso Karhuvaaran ja Mossin klassikkohaastattelu yläpuolelta löytyvältä videolta.