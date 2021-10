Ihmissalakuljettaja kertoo: Näin turvapaikanhakijoita kuljetetaan Valko-Venäjän kautta EU-alueelle – "Vaikka koko maailman armeijat vartioisivat yhtä rajaa..."

Shiladze on noin 40 000 asukkaan kaupunki Irakin Kurdistanissa. Viime kuukausina moni on lähtenyt sieltä tavoitteenaan päästä EU-maihin Valko-Venäjän kautta.

Useita kuollut matkalla

Shiladze on paikallisten salakuljettajien ja asukkaiden mukaan yksi paikoista, joista ihmisiä on lähtenyt joukolla ylittämään EU-rajaa Valko-Venäjälle. Kaupunki sijaitsee verrattain vakaalla alueella Kurdistanissa, mutta siellä eletään kahden tulen, eli Turkin ja kurdijärjestö PKK:n, välissä. Niiden välinen "ikuisuuskonflikti" varjostaa elämää Turkin tehdessä ilmaiskuja lähialueille.

– Erään toisen (salakuljettajan) asiakkaista on kuollut kaksi tai kolme matkalla. Se tekee tietysti surulliseksi. Mutta se on ollut niiden ihmisten oma päätös ja kohtalo, joten mitäpä voisimme tehdä? He ovat päättäneet, että lähtö on paras vaihtoehto, shiladzelainen ihmissalakuljettaja sanoo.