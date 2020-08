MTV vertaili: Näin suuri kustannus maskipakosta koituisi erilaisille talouksille – voisivat maksaa työmatkalaiselle liki 90 euroa kuussa

Eilen Kaupan Liiton turvallisuusasiantuntija Lauri Kulonen arvioi MTV Uutisille, että THL:n suositus saattaa nostaa kasvomaskien kysyntää merkittävästi. Kaupan Liitolla on parhaillaan menossa yksityiskohtainen selvitys, miten hyvin kysynnän kasvuun pystytään vastaamaan.

Kasvomaskeja saa monipuolisesti erilaisista kaupoista. Tarjolla on sekä uudelleenpestäviä kangasmaskeja, että kertakäyttöisiä kasvomaskeja. Maskeja tuodaan Suomeen ulkomailta ja niitä valmistetaan myös Suomessa.

Suomen Tekstiili & Muoti on julkaissut verkkosivuillaan listan jäsenyrityksistään , jotka valmistavat tai myyvät kasvomaskeja. Maskeja voi ostaa tai tilata myös vähittäistavarakaupoista ja verkkokaupoista. Maskien hinta ja laatu vaihtelevat valmistajan mukaan, sekä sen mukaan, onko kyseessä kertakäyttömaski vai uudelleenkäytettävä kangasmaski.

Kasvomaskin tarkoitus on estää pärskeiden leviämistä

Kuluttajan on hyvä tietää, että hengityssuojain ei anna käyttäjälleen suojaa esimerkiksi koronavirusta vastaan, mutta oikein käsiteltynä voi hidastaa pisaratartunnan leviämistä. Suu- ja nenäsuoja estää siis käyttäjän pärskeitä leviämästä laajalle tämän yskiessä. Ne siis vähentävät käyttäjän riskiä tartuttaa muita.

Kasvomaskeissa eroja sekä hinnassa että ominaisuuksissa

MTV Uutiset koosti esimerkkihintoja kertakäyttöisistä maskeista. Hinnat ovat peräisin vähittäismyyjien verkkosivuilta ja listassa ei ole kaikkia myyjiä. Maskien ominaisuuksia ei ole eroteltu, osassa maskeista on CE-merkintä, osassa ei. Maskit eivät välttämättä täytä FFP2/FFP3 suojaustason vaatimuksia. Valmistusmaa on mainittu, jos se on verkkosivulla ilmoitettu.