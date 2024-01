Sauli Niinistö piti viimeisen uudenvuodenpuheensa presidenttinä – ehdotti yhteistä uudenvuodenlupausta

– Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia ja on johdattamassa meitä arvaamattomiin seuraamuksiin. Viimeisin ilmastokokous Dubaissa kuitenkin nostatti toivon kipinää: maailman johtajat tunnustivat ensimmäistä kertaa tarpeen siirtyä pois fossiilisista polttoaineista. Jo yhteisen käsityksen syntyminen on itsessään merkittävää. Sitä kun monissa asioissa kipeästi kaivataan, sanoo presidentti Sauli Niinistö .

Euroopan havahduttava asetuotantoon

– Nyt on kiire saada aikaan humanitäärinen tulitauko ja panttivankien vapauttaminen. Sen jälkeen on löydettävä tahto ja keinot kohti kestävää kahden valtion mallia. Muuta vaihtoehtoa ei ole.

– Ukrainan tuen jatkaminen on herättänyt huolta. Kyse ei nähdäkseni ole niinkään tahdon puutteesta tai väsymyksestä. Vakavampi aihe on pitkän auttamiskyvyn varmistaminen, resurssien riittävyys. Euroopan on havahduttava. Panostus asetuotantoon ei ole tarpeen vain tarvittavan avun takaamiseksi. Sitä tarvitaan vakuuttamaan, että Eurooppa on vahva. Vahva, ei sotiakseen, vaan taatakseen rauhan.