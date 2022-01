MTV Uutisten kysely piiripäättäjille: Vihreät vasemmistoliittoa tyytymättömämpiä hallituksen koronatoimiin: "Exit-suunnitelma taisi puuttua"

Vihreiden piiripäättäjistä 66 prosenttia on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut koronatoimissa erittäin tai melko hyvin. Vasemmistoliitossa vastaava luku on 83 prosenttia.

– Onnistumisesta kertovat Suomen koronaluvut verrattuna muuhun maailmaan, keskimääräistä vähäisempi velkaantuminen ja työllisyyden kasvu. Kritiikkiä voisi hallituksen sijaan osoittaa virkamiehille, vasemmistoliiton piiripäättäjäkyselyn vastauksissa perustellaan.

Kiitosta saa myös onnistuminen suurissa linjauksissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Epäonnistumisia on tullut yksityiskohdissa ja ajoituksissa, mikä on koronapandemian luonne huomioon ottaen ymmärrettävää.

Vihreistä kiitellään pandemian alun hoitamista, mutta exit-suunnitelmasta tai sen puuttumisesta on huomautettavaa.

– Exit-suunnitelma taisi puuttua.

– Kaiken voi aina tehdä vielä paremmin, mutta yleislinja ja esiintyminen on ollut pääasiassa määrätietoista ja rauhoittavaa. Etenkin tilanteessa, jossa tuntemattomia muuttujia on paljon, perustelee eräs vihreiden piiripäättäjistä.

– Päätöksiä on kyetty tekemään vaikka tieto on hajanaista ja se muuttuu jatkuvasti. Nopeaa reagointia on vaadittu, joka luo omat haasteensa koko demokraattiselle päätöksenteolle. Viestinnässä olisi petrattavaa loogisuuden, ymmärrettävyyden ja selkeyden osalta, vihreistä jatketaan.

Hallituspuolueista huonoimman arvosanan hallituksen koronatoimille ovat antaneet keskustan piiripäättäjät. Erittäin tai melko hyvän arvosanan heistä antoi MTV Uutisten keskustan piiripäättäjille tehdyssä kyselyssä ainoastaan 40 prosenttia kyselyyn vastanneista.

MTV Uutisten teettämään vasemmistoliiton kyselyyn vastasi 109 piiripäättäjää, jolloin vastausprosentti on 58 prosenttia. Vihreiden kyselyyn vastasi 62 piiripäättäjää, jolloin vastausprosentti on 48 prosenttia.

2:19

Sanna Marin onnistunut pääministerinä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hallitusta paremmat arvosanat vasemmistoliiton ja vihreiden piiripäättäjiltä saa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Vasemmistoliiton piiripäättäjistä 89 prosenttia ja vihreiden piiripäättäjistä 78 prosenttia on sitä mieltä, että Marin on onnistunut pääministerinä erittäin tai melko hyvin.

– Hän on ollut topakka ja napakka. Hän on edustanut Suomea EU:ssa positiivisella tavalla. Häntä on provosoitu, mutta hän ei ole provosoitunut. Hallituksen sisäinen kommunikaatio ei ole ollut paras mahdollinen. Tosin siinä on useampi kuin yksi osapuoli, joten syytä voi hakea muualtakin kuin Marinista, vasemmistoliitosta perustellaan.

– Viestinnässä rauhallinen selkeäsanainen, ottaa vastuun tekemisistään ja tekemättä jättämisistään, vihreistä kehutaan.

Muista 11 keskeisestä ministeristä vihreiden piiripäättäjät antavat parhaimman arvosanan ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.). Huonoimman arvosanan vihreiden piiripäättäjät antavat elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.).

Vasemmistoliiton piiripäättäjien suosikkiministeri on opetusministeri Li Andersson (vas.) ja heikoimman arvosanan saa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.).





Anderssonilla piiripäättäjien vankkumaton tuki

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Omiin puolueen puheenjohtajiinsa piiripäättäjät ovat todella tyytyväisiä.

Vasemmistoliiton piiripäättäjistä peräti 83 prosenttia kokee, että Li Andersson on onnistunut puolueen puheenjohtajana erittäin hyvin ja 14 prosenttia vastanneista antaa arvosanaksi melko hyvän.

Vihreiden piiripäättäjien kyselyssä lopputulos on myös hyvä, mutta äänet jakautuvat tasaisemmin. 45 prosenttia piiripäättäjistä pitää Maria Ohisalon onnistumista puolueen puheenjohtajana erittäin hyvänä ja 43 prosenttia melko hyvänä.

96 prosenttia vihreiden piiripäättäjistä uskoo, että puolue pysyy täysin tai melko varmasti hallituksessa vaalikauden loppuun saakka.

MTV Uutiset teetti kyselyn Corefiner Oy:llä. Vastaukset on kerätty 7.12.–27.12.