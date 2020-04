MTV Uutisten kysely paljasti yllättävän seikan suomalaisten koronahuolista: Valtion talouden kohtalo hirvittää enemmän kuin omat raha-asiat

MTV Uutiset teki huhtikuun alussa (3.-9.4.) suomalaisille kyselyn, kuinka suurena uhkana he pitävät koronavirusta Suomen taloudelle ja omalle tai perheensä taloudelle.

Suuri uhka myös omalle taloudelle

Koronaepidemian vuoksi on lomautettu ennen pääsiäistä jo yli 100 000 työntekijää. Työttömäksi on Suomessa joutunut koronatilanteen takia noin 14 000.

Appelqvistin mukaan osuus on melko suuri.

– Se on selvästi suurempi osuus kuin mitä on tullut lomautusten tai irtisanomisten piiriin. Ihmisillä on selvästi huoli siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Esimerkiksi pankissa näemme, että asuntolainojen lyhennysvapaita halutaan etukäteen ja rakentaa näin puskureita omaan talouteen.