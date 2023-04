Vihreiden piirijohtajista osa veisi puolueen suosiolla oppositioon: "Pitää melkoinen ihme tapahtua, jos hallitukseen päädyttäisiin"

Sunnuntain eduskuntavaaleissa vihreät sai vain seitsemän prosenttia äänistä, mikä on puolueen heikoin tulos sitten 1995 vaalien.

Puolue on siis edellisen kerran tehnyt yhtä huonon tuloksen silloin, kun Suomi ei ollut voittanut vielä yhtään jääkiekon MM-kultaa. Kansanedustajia on vastedes 13, mikä on seitsemän aiempaa vähemmän.