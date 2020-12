MTV:n kysely: Kuinka puolueiden puheenjohtajat ovat onnistuneet tehtävässään? Petteri Orpo sai omalta kenttäväeltään huonoimmat arvosanat

– Minä kunnioitan sitä, että ei saa provosoitua eikä hermostua. Ne lehmän hermot tarvitaan, silloin siellä pärjää. Puheenjohtajan vaihdon jälkeen astelemahan oli aika hankala. Halla-Aho on tehnyt erittäin pitkäjännitteisesti töitä ja annan erittän hyvän arvosanan, sanoo Eeva Aavakare, Kainuun piiri, (ps.).

Puheenjohtajansa kolme kuukautta sitten vaihtaneen Keskustan piirihallituksen jäsenten tyytyväisyys uuteen puheenjohtajaan Annika Saarikkoon on suurempaa kuin vuosi sitten MTV:n kyselyssä Katri Kulmuniin.

Puheenjohtajan vaihdolla on ollut laajat vaikutukset.

– Kyllä se vaihdos oli odotettu, se rauhoitti Keskustan kentän. Sen valinnan jälkeen tuki on ollut yksimielinen, toteaa Vilho Hakala, Satakunnan piiri, (kesk.).

– Annan melko hyvän arvosanan. Se on erittäin tärkeää puheenjohtajalle, että hänen viestinsä on selkeä ja kansantajuista ennen kaikkea, lisää Minna Hallanheimo, Varsinais-Suomen piiri, (kesk.).

Kolmessa vuodessa erittäin tyytyväisten osuus on suorastaan romahtanut.

– Tilanne on ollut haastava ja korona on pistänyt koko Suomen ja Euroopan vaikeaan tilanteeseen. Orpo on ajanut maltillista politiikkaa ja yrittänyt myös tsempata hallitusta, sanoo Iina Antinluoma, Varsinais-Suomen piiri, (kok.).