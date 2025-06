Naton huippukokous alkaa Haagissa tänään

Kokoukseen osallistuvat Suomesta presidentti Alexander Stubb, puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen.

Sotilasliitto Naton huippukokous alkaa tänään Hollannin Haagissa pidettävillä illallisilla, joita seuraa keskiviikkona järjestettävä Pohjois-Atlantin neuvoston kokous.

Huippukokouksessa on määrä nuijia läpi Naton uusi puolustusmenotavoite jäsenmaille. Liittolaisten on määrä luvata saavuttaa 3,5 prosentin puolustusmenot sotilaallisiin ydintarpeisiin, minkä lisäksi 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta käytetään puolustukseen liittyviin menoihin.

Kokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Lue myös: Naton huippukokouksessa yritetään estää täysi sekasorto

Espanja aiheutti eripuraa

Kokouksen kynnyksellä säröä yhtenäisyyden julkisivuun on lyönyt Espanja, joka on ilmaissut saaneensa erivapauden viiden prosentin puolustusmenotavoitteesta. Lehdistötilaisuudessa Naton pääsihteeri Mark Rutte korosti liittokunnan yhtenäisyyttä.

– Kaikki liittolaiset ovat yhtä mieltä suorituskykytavoitteista. Olemme liittokunnassa, jossa me taistelemme yhdessä ja tarvittaessa kärsimme sekä kuolemme yhdessä yhteisen puolustuksemme puolesta, Rutte sanoi lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Rutte kiisti sen, että Espanja olisi saanut erivapauden puolustusmenotavoitteesta.

– Espanja on sitä mieltä, että se voi saavuttaa ne (suorituskykytavoitteet) käyttämällä 2,1 prosenttia, Nato on vakuuttunut että Espanjan on käytettävä 3,5 prosenttia, Rutte sanoi.