Unohtuvatko pienet kunnat ja kaupungit, kun aluevaltuustopaikat päätyvät isoille kaupungeille? – "Toivon todella, että alueet nähdään kokonaisina"

Keskittyminen oli tiedossa

Hän uskoo, että yhteistyöllä kaikkien kanssa myös Hangon yhdellä valitulla edustajalla on mahdollisuudet tuoda Hangon asioita esiin.

Strandellin mukaan hankolaisia on huolestuttanut se, pysyvätkö palvelut jatkossakin lähipalveluina ja säilyvätkö Hangossa sellaiset palvelut, kuten neuvola ja terveyskeskukset.

– Hanko on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen länsilaidalla ja Espoo kaukana.

– Tämä toivottavasti mahdollistaa sen, että voidaan kehittää nykyistä nopeammin sellaisia asioita, joissa Hangolla on ollut hitautta, eli digi- ja etäpalveluita.

"Vaatii työtä ja varpailla oloa"

Siuntio on jäämässä tyystin ilman edustajaa uuteen aluevaltuustoon. Siuntion kunnanjohtajan Juha-Pekka Isotuvan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyö naapurikuntien kanssa säilyy jatkossakin hyvänä.

Koko aluetta tulee edustaa

Hän odottaa, että alkuvaiheessa kaikki jatkuu pitkälti ennallaan, kun muutosta lähdetään ajamaan läpi. Kun palveluiden järjestämisen siirto kunnilta alueille on tehty, edessä voi kuitenkin olla muutoksia. Palveluverkkoa on syytä kartoittaa ja selvittää, millaisia palveluita on järkevää järjestää miltäkin osin.