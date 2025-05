Kaikkien aikojen yleisöryntäys: Reidar Särestöniemen näyttelyn suosio yllätti johtajan täysin

Didrichsenin taidemuseo esillä oleva Reidar Särestöniemen näyttelyn kävijämäärä tulee viimeisen viikonlopun aikana ylittämään 100 000.

Näyttelyssä on vieraillut kuudessa viikossa jo enemmän ihmisiä kuin koko museossa viime vuonna. Museojohtajan Maria Didrichsenin mukaan suosion suuruus yllätti.

– Suosion suuruus yllätti, vaikka aavistimme, että tästä tulee suosittu näyttely. Tätä laajuutta emme osanneet arvata tai nähdä.

Talven sydän, Reidar Särestöniemi 1980. Didirichsenin mukaan Särestöniemi teki vuosi ennen kuolemaansa sovinnon talven kanssa eikä tässä väreiltään poikkeuksellisessa taulussa näy enää pelkoa. Nimikin on valkoisella.

Jo ehti ensimmäisten päivien jonot näyttivät, että näyttelystä tulee suosittu, joten museo jatkoi aukioloaikojaan kello 9-19. Särestöniemen suosio on aivan omalla tasollaan, sillä yksikään muu näyttely ei ole päässyt lähellekään tätä. Edellinen Särestöniemen näyttely veti museoon noin 20 000 vierailijaa.

– Meillä oli vuonna 2015 Pohjoismaiden nimekkäimpiin kuuluvan norjalaisen taidemaalarin Edvard Muchin näyttely, joka on ollut tähän saakka suosituin ja sen näyttelyn kävijämäärä jäi 75 000 vierailijaan.

Didrichsenin taidemuseon Reidar Särestöniemi -näyttely on avoinna Helsingin Kuusisaaressa vielä tämän viikonlopun.

– Ehkä tänä päivänä on myös uusi sukupolvi joka tutustuu Reidariin taiteeseen. Ihmiset matkustavat paljon enemmän Lappiin ja näkevät niitä värejä todellisuudessa, mitä Lapissa on. Uusia julkaisuja on tullut ja on esillä tällainen puoli joka on ollut enemmän piilossa eli hänen seksuaalisesta suuntauksestaan - uskon, että sekin herättää mielenkiintoa.