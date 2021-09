MTV Uutisille useita palkintoja Koura-gaalassa! Katso lista voittajista perusteluineen

Trumpin Amerikalle kunniamaininta

– Karppinen on raportoinut suoraan Yhdysvaltain koronakevään ytimestä, vieraillut ruumishuoneilla ja matkustellut ympäri liittovaltiota. Karppinen on päässyt lähelle haastateltaviaan ja saanut heidän puhumaan vapautuneesti. Dokumentti on myös kuvallisesti todella rikas - siitä kiitokset kuvaaja Uwa Iduazeelle. Leikkaaja Juha Kärkkäinen on saanut koottua hienosti dokumentin säikeet vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, perusteluissa todetaan.