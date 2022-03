MTV Uutiset seuraa Venäjän hyökkäystä – Zelenskyi moitti länttä: Pakotteet tulivat turhan myöhään

Ukraina on kertonut Yhdysvalloille tarvitsevansa aiempaa enemmän ohjuksia Venäjän hyökkäyksen torjumiseksi, kertoo uutiskanava CNN .

CNN:n näkemän asiakirjan mukaan Ukraina on kertonut tällä viikolla tarvitsevansa kipeästi joka päivä 500 kappaletta sekä Javelin-panssarintorjuntaohjuksia että Stinger-ilmatorjuntaohjuksia. Ukraina on antanut Yhdysvalloille vastaavia toivelistoja aiemminkin sodan aikana, mutta nyt sen aseistuksen tarve on kasvanut.