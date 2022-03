Ukrainan sota nyt: Venäjän tv:ssä kritisoitiin sotaa, Zelenskyi: Melitopolin pormestari on kaapattu

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan torstaina, 24.2.

Presidentti Sauli Niinistö keskusteli eilen puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa

Liki 100 000 ihmistä on evakuoitu Ukrainan kaupungeista kahden päivän aikana, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi

Venäjä on aloittanut tänään hyökkäykset miljoonakaupunkiin Dniproon sekä Lutskiin

Puolet Kiovan asukkaista on poistunut maan pääkaupungista 0:30