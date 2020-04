MTV Uutiset selvitti: Tämä Helsingin Kannelmäen juna-aseman epäillyistä tappajista tiedetään – toisella mittava rikoshistoria

Nuori, 18-vuotias mies puukotettiin Helsingin Kannelmäen juna-asemalla sunnuntai-iltana. Teosta epäillään kahta miestä. He ovat tällä hetkellä pidätettyinä.

Toinen miehistä on syntynyt vuonna 2000 ja toinen vuonna 1990. Kumpaakin miehistä epäillään taposta. Poliisi ei ole kertonut tapauksen yksityiskohdista tai taustoista julkisuuteen enempää.

MTV Uutisten tietojen mukaan kumpikin epäillyistä on ollut lain kanssa tekemisissä jo aiemmin. Kumpikaan ei MTV Uutisten tietojen mukaan ole kuitenkaan ollut aiemmin epäiltynä henkirikoksesta.

Vanhempi on kokenut rötöstelijä

Nuorempi, vuonna 2000 syntynyt mies on parhaillaan osallisena kahdessa rikosjutussa, joita käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Miestä syytetään varkauksista. Häntä ei kuitenkaan tähän mennessä ole tuomittu rikoksesta ainakaan pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa.

Vuonna 1990 syntyneen miehen rikoshistoria on sen sijaan huomattava. Pääkaupunkiseutujen käräjäoikeuksiin kertyneiden, miestä koskevien asiakirjojen perusteella häntä voisi kuvailla ”poliisin vanhaksi tutuksi”.

Mies on ollut vuosina 2010-2019 syytetyn penkillä kymmeniä kertoja. Pelkästään Vantaan käräjäoikeudessa miestä vastaan on ajettu rikossyytteitä yli 30 jutussa. Mies on ollut vastaamassa rikossyytteisiin myös Helsingin ja Espoon käräjäoikeuksissa. Helsingissä miestä syytetään tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.