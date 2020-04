Kannelmäen juna-asemalla tapahtuneesta taposta liikkuu huhuja ja vääriä tietoja – poliisi: ”Pyydämme, ettei kukaan levittäisi”

Nuori mies puukotettiin Helsingin Kannelmäen juna-asemalla sunnuntai-iltana. Uhri on 18-vuotias mies.

Teosta epäillään kahta miestä, jotka on pidätetty. Toinen epäillyistä on syntynyt vuonna 2000 ja toinen vuonna 1990. Epäiltynä rikosnimikkeenä on tappo. Poliisin täytyy vaatia miehiä vangittavaksi viimeistään huomenna.