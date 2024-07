Tällaisia ovat Seinäjoen ammuskelun epäillyt – yksi käynyt läpi kolme neljäsosaa Suomen käräjäoikeuksista

Epäilyillä on taustallaan runsaasti aiempaa rikollisuutta.

Vuonna 1993 syntynyt mies on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana vastaajana käräjäoikeudessa muun muassa useista varkauksia ja näpistyksiä koskevissa tapauksissa. Lisäksi listalta löytyy muun muassa pahoinpitelyjä, rattijuopumuksia, petoksia ja kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta. Tapauksia on yhteensä yli 90 kappaletta 15 eri käräjäoikeudesta. Suomessa on 20 käräjäoikeutta.