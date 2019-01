MTV Uutiset selvitti: Millaista on puolustaa järkyttävistä rikoksista syytettyjä ihmisiä? Jotkut jutut jäävät painamaan myös huippuasianajajia

Tamperelainen asianajaja Kaarle Gummerus on toiminut puolustusasianajajana monissa laajaa julkisuutta saaneissa rikosjutuissa. Hän on Turun puukotuksista syytetyn Abderrahman Bouananen puolustusasianajaja.

– Kynnys kirjoitella on matala. Keskustelupalstoilla on ylilyöntejä siitä, kuka pystyy sanomaan asiansa raflaavimmin, Gummerus sanoo.

Joskus viestit onnistuvat loukkaamaan

Erikssonin mukaan julkisuuden lisääntyminen on tarkoittanut myös sitä, että asianajajien työstä on tullut aiempaa näkyvämpää. Media voi seurata ja raportoida oikeudenkäyntejä lähes suorana. Silloin myös asianajajan tekemiset ovat suurennuslasin alla.

Turun iskujen aikaan viestejä tuli ulkomailta asti



"Asetelma on raskas"

– Koko asetelma on raskas. Tiedät, mikä tuska uhrin omaisilla on. Mutta myötätuntoasiat eivät saisi lainkaan vaikuttaa puolustuksen rakentamiseen.

– Kerran yksi vanhempi avustaja sanoi, että kannattaa aina muistaa, että jokaisella tekijällä on äiti. Että jokainen on ihminen, Eriksson muistaa.

– Yhtälailla lääkäri hoitaa kaikki vakavasti sairaat riippumatta siitä, mitä on tämä on tehnyt.

– Monta kertaa on niin, että totuutta eivät tiedä kuin osapuolet itse, ja joskus eivät edes he. Mutta kun ihmistä tuomitaan, kynnys on se, onko esitetty riittävä näyttö. Jos esitetty todistelu ei riitä, ei häntä voida tuomita vain siksi, että hän on "varkaan näköinen", Gummerus kärjistää.