Asianajaja Riitta Leppiniemi: "Aarnion juttu on yksi pisimmistä ja rankimmista, joissa olen ollut"

Vielä paremmin he tutustuivat toisiinsa, kun Leppiniemi alkoi avustaa Aarniota erittäin laajassa virkarikos- ja huumevyyhdissä, joka sai alkunsa vuonna 2013. Oikeudenkäyntejä on ollut niin käräjä- kuin hovioikeudessa ja istuntopäiviä kaksikolle on kertynyt lähes 300.